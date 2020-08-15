أغنية"لينا رقصة" لكارمن سليمان تحقق 322.775 ألف مشاهدة عبر يوتيوب

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:38 ص
هبة أحمد


حققت أغنية"لينا رقصة"كارمن سليمان نجاحًا كبيرًا، حيث بلغ عدد مشاهداتها لـ322,775ألف مشاهدة، وذلك عبر قناة كارمن الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:"يا نقاوة عينيا، ياروح قلبي، يا أغلى الناس، معقولة حلاوتك دي، بدوب في إيديك من الإحساس، يا نقاوة عينيا، ياروح قلبي، يا أغلى الناس، معقولة حلاوتك دي، بدوب في إيديك من الإحساس".

"لا بنام يا حبيبي ولا بهدى، ولا بقدر أعيش ليلة واحدة، من غير ما أشوفك فيها، هو انت هتيجي كام مرة، في العمر يا روحي غير مرة، وانا عايزة أتمتع بيها".

وأغنية "لينا رقصة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوي، والكليب من إخراج مصطفى عامر.

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