الأهلي يكشف حقيقة علاقته بقضية كهربا مع الزمالك

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:33 ص
كهربا
كهربا
غدير أحمد
كشف النادي الأهلي اليوم علاقة الفريق من قريب أو بعيد بقضية اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، مع الزمالك والتي تمت إثارتها مجدداً مساء أمس.


وتلقي نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتوقيع عقوبة على اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الزمالك السابق.


ووقعت اللجنة عقوبة على اللاعب والزمته بدفع ٣٢ مليونًا و٨٣٧ ألف جنيه، بسبب فسخ عقده مع الزمالك وهروبه من الفريق، مع توقيع غرامة مالية أخرى قدرها ٥٪؜ من إجمالي العقوبة، بجانب الفوائد على الموقعة المبلغ الأساسي.


وعلى الجانب الآخر حال عدم السداد خلال ٤٥ يومًا من توقيع العقوبة، يتم إيقافه لمدة أقصاها ٦ أشهر.


والجدير بالذكر أن توقيع كهربا مع الأهلي سليم وأن اللاعب سيقوم بالطعن على دفعه أي تعويضات لصالح نادي الزمالك.

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