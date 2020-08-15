مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:30 ص
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
علي ماهر حلمي
يواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره فريق لايبزيج الألماني يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بالعاصمة البرتغالية لشبونة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.


حيث تأهل باريس لهذا الدور بعد تخطي عقبة نظيره أتالانتا الإيطالي بينما فاز نادي لايبزيج على حساب أتلتيكو مدريد فى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.


بينما يلتقي نادي بايرن ميونيخ الألماني الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وليون الفرنسي والتي ستقام اليوم السبت فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة بالعاصمة البرتغالية لشبونة.


ومن المقرر أن يواجه البايرن الفائز من هذه المواجهة يوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة الساعة مساءا بتوقيت القاهرة بالعاصمة البرتغالية لشبونة وذالك بعد تخطي عقبة برشلونة الاسباني بنتيجة 8 / 2 فى دور ربع النهائي.

أخبار تهمك

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو

منذ أقل من ساعتين

صحيفة كتالونية: بارتوميو سيرحل عن برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مفاجئ في الأهلي بشأن عقود اللاعبين

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة - كافاني على أعتاب ريال مدريد.. وشرط وحيد لإتمام الصفقة

منذ حوالي 11 ساعة

نجم برشلونة للجماهير: أنا أول الراحلين عن الفريق بعد الفضيحة

منذ حوالي 11 ساعة

خبير لوائح يكشف موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي إفريقياً

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتخذ قرارا ناريا ضد رمضان صبحي

منذ حوالي 15 ساعة

مرشح مفاجئ لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ حوالي 21 ساعة

خبر سار من "التضامن" لمستحقي "تكافل وكرامة".. والتنفيذ خلال ساعات

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل من رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يخطط لضم صفقة سوبر من الزمالك بعد رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة علاقته بقضية كهربا مع الزمالك

منذ ساعة

ريال مدريد يُصارع مانشستر يونايتد على ضم فاتي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:42 ص

قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

05:32 ص

خبر سار من "التضامن" لمستحقي "تكافل وكرامة".. والتنفيذ خلال ساعات

07:31 ص

مرشح مفاجئ لخلافة زيدان في ريال مدريد

04:36 ص

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

12:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان