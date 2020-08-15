قريبا صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الثالثة 2020





منحة العمالة غير المنتظمة، ساعات قليلة ويحصل المواطنين المستحقين لصرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الثالثة لوزارة القوى العاملة يوم الاحد المقبل، وهو اليوم الذي حددته الوزارة منذ يومين لصرف الدفعة الثالثة من منحة الـ 500جنيه، خاصة بعد التساؤلات المتكررة بصفة يومية من قبل الأسر المتضررة من فيروس كورونا، فخلال الساعات الماضية وحتى الآن ازدادت عمليات البحث عن منحة العمالة غير منتظمة ومواعيد الصرف للمنحة، فضلا عن البحث عن رابط الاستعلام عن اسماء المستفيدين وطريقة صرف المنحة.





موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الثالثة

قام المواطنين الذين تم اختيارهم بناء على البحث المستمر من قبل الحكومة بصرف المنحة التي تم الاعلان عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ شهرين لكي يتمكن المواطنين المتضررين من فيروس كورونا بسبب التقاعد في المنزل دون الحصول علي العمل، حيثفرض فيروس كورونا المستجد تعطل الأعمال وتدهور الاقتصاد لدى عدد من الشركات الكبرى.





رابط الاستعلام عن صرف منحة العمالة الغير منتظمة

تقوم وزارة الاتصالات حاليا بإرسال رسائل نصية المواطنين الذين قاموا بصرف المنحة من ماكينات الصراف الآلي خلال الدفعتين الأولى والثانية بانتظام، الهاتف المحمول ؛ وتضمن الرسالة موعد الصرف ومكان الصرف، منعا التكدس والزحام الذي لا داعي له في ظل وباء كورونا.





رابط موقع وزارة القوي العاملة 2020

يمكن للأشخاص الدخول على رابط موقع وزارة القوي العاملة المصرية من هنا manpower.gov وذلك للاستعلام عن كل ما يريد وعملت الوزارة هذا الرابط لمنع التجمعات التي تسبب في تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.



