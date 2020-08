جوناثان بريس ينضم لنجوم مسلسل the Crown

Advertisements



أعلنت شبكة نتفليكس عن اختيارها للمثل البريطاني القدير "جوناثان بريس"، الشهير بكونه أحد نجوم مسلسل "صراع العروش"، وذلك ليجسد شخصية الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية، في الموسمين الأخيرين من مسلسل The Crown.

ووفقا لصحيفة "زا صن"، فإن "بريس"، سيشارك في احداث الملسلسل ليجسد شخصية الأمير فيليب، في الفترة ما بين حقبة التسعينيات، ومطلع الألفية الجديدة.

وسيلعب دور البطولة أمام "جوناثان بريس" في المسلسل، النجمة البريطانية القديرة، "إيملدا ستاونتون"، التي ستجسد دور الملكة إليزابيث، و"ليزلي مانفيل"، التي تلعب دور الأميرة مارجرت للموسم الخامس والسادس.

وقال "زا صن"، أن موهبة النجمة "جوناثان بريس"، وأدائه المميز في فيلم the two popes جعله الاسم الوحيد المنافس للظهور في دور الأمير فيليب.