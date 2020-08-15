مارتن سكورسيزي ينضم لأقرب منافسي نتفليكس

Advertisements



بعد نجاح تجربته مع نتفليكس، قرر المخرج الأمريكي الكبير مارتن سكورسيزي تكرار تجربة عمله مع شبكات البث الرقمي المنتجة لمحتوى سينمائي وتليفزيوني، بتعاقده مع شبكة "أبل TV" التابعة لعملاق الإلكترونيات شركة "أبل".

وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل، التي أفادت بأن سكورسيزي تعاقد مع الشبكة الإلكترونية، لصناعة فيلم جديد، ومجموعة من المشروعات التليفزيونية.

وقالت الصحيفة أن التعاقد بين سكورسيزي وشبكة "أبل" الرقمية، يمتد لسنوات قادمة لم يتم الكشف عن عددها، وفقا لبيان رسمي عن الشبكة، التي اعتبرت ضم سكورسيزي لها نصرا كبير في ظل المنافسة القوية التي تخوضها شبكات البث الرقمي المتنوعة للاستفادة من مواهب كبار نجوم هوليوود بضمها لها.

وسيشارك سكورسيزي في انتاج المشروع السينمائي لشبكة "أبل"، عبر شركته الخاصة للانتاج الفني المعروفة باسم Sikelia Productions.

يذكر أن المخرج الكبير مارتن سكورسيزي، تعاون مع شبكة نتفليكس في العام الماضي حيث أخرج فيلم THE IRISHMAN من انتاجها.

