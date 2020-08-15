هايدي كلوم تعلن تحسن حالة سايمون كاول بعد اجراءه لعملية بالظهر

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طمأنت نجمة التليفزيون هايدي كلوم محبي المنتج سايمون كاول، على حالته الصحية، بعد اجراءه لعملية جراحية في الظهر اثر سقوطه خلال قيادته لدراجة كهربائية.

وقالت هايدي في تصريحات لمجلة "بيبول"، أن معدلات تحسن سايمون رائعة، وما كان يتوقعها الأطباء، وانه قد عاد بالفعل للمشي من جديد ولكن مازال في حاجة لاسابيع من الاستشفاء.

وعرف سايمون كاول بكونه المنتج المالك لأبرز برامج اكتشاف المواهب في العالم، من ضمنهم برنامج اكس فاكتور وBGT.

