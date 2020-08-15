جوش أوكونر نجم لغلاف مجلة Esquire بعددها الجديد

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:59 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

اختير النجم الشاب جوش أوكونر ليظهر على غلاف العدد الجديد من مجلة Esquire، والمقرر صدوره لشهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، واجرى جوش جلسة تصوير مميزة تنشر لقطاتها مع العدد.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من جلسة التصوير التي اجراها جوش للمجلة، وتحدث في حواره معها عن دوره في مسلسل the crown خلال مواسمه الأولى.
حيث جسد جوش شخصية الأمير تشارلز ابن الملكة اليزابيث وولي العهد لعرش انجلترا، ولقي استحسان العديد من النقاد لهذا الدور.

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