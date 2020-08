Advertisements



أعلنت النجمة الكبيرة شارون ستون عن طرح كتاب جديد يعتبر سيرة ذاتية لمسيرتها الفنية الحافلة، بعنوان The Beauty Of Living Twice.

وقامت شارون بنشر صورة الكتاب عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، وقالت أنه يتحدث عن حياتها الخاصة وما حققته من نجاح في العمل بالسينما على مدار سنوات.

واوضحت ان العنوان يعبر عن حياتها ما بين العمل بالسينما والحياة الخاصة بها بعيدا عن الكاميرات، وتتمنى ان يسهم الكتاب في الهام قراءه.