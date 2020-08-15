طرح نسخة جديدة من مسلسل Prince Of Bel-Air

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:56 ص
أحمد جمال أحمد

أعلن النجم ويل سميث عن عمله على طرح نسخة جديدة من مسلسله الكوميدي الشهير Prince Of Bel-Air الذي طرح في فترة الثمانينيات، يشرف على انتاجه سميث.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن سميث سيشارك في المسلسل كمنتج تنفيذي، وسيتم اختيار فريق عمل جديد كليا للمسلسل، كما ستطرح نسخته الجديدة أكثر سودوية عن النسخة الكوميدية التي جسدها سميث.
وسيتمحور المسلسل في نسخته الجديدة عن حقوق اصحاب البشرة السمراء من المواطنين الأمريكيين على مدار العقود الماضية.

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