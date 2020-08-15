آسر ياسين ناعيًا شويكار:"من أكتر النجوم اللي عشقتها وعشقت أعمالهم"

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:52 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


نعى الفنان آسر ياسين، الفنانة الراحلة شويكار التي توفت مساء أمس الجمعة، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشر آسر ياسين صورة للفنانة الراحلة شويكار، وعلق عليها قائلاً :"البقاء لله، من أجمل الشخصيات اللي قابلتها ومن أكتر النجوم اللي عشقتها وعشقت أعمالهم، وداعًا شويكار".

يُشار أن آخر أعمال شويكار الدرامية مشاركتها في السباق الرمضاني لعام2012 من خلال "سرّ علني"، مع غادة عادل وإياد نصار، وهو من إنتاج العدل جروب، وإخراج غادة سليم.

والجدير بالذكر أن آسر ياسين عرض له مؤخرًا عبر منصة شاهد الإلكترونية فيلم "صاحب المقام"، وهو بطولة يسرا، آسر ياسين، محمود عبد المغنى، بيومي فؤاد، ريهام عبد الغفور، أمينة خليل، ميدو عادل، نسرين أمين، صلاح عبد الله، وعدد كبير من الفنانين، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل.

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