زيادة جديدة في وفيات وإصابات كورونا بالمكسيك

أعلنت السلطات الصحية في المكسيك، تسجيل 615 حالة وفاة و5618 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

وشهدت المكسيك، خلال اليوم الأخير ارتفاعا جديدا في حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وفقًا لوزارة الصحة المكسيكية، وصل إجمالي عدد الإصابات في المكسيك إلى 511369 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء 55908 حالات.

ومؤخرا، كشف مسؤولون أن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية المعلنة.

وتحتل المكسيك المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

ويذكر أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة حاجز الـ5 ملايين حالة.