محمد شاهين ينضم لقائمة أبطال مسلسل "جمال الحريم"

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تعاقد الفنان محمد شاهين على مسلسل "جمال الحريم"، ويجسد دور مهم خلال الأحداث، والمسلسل من إنتاج سينرجي، تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي.





مسلسل "جمال الحريم" بطولة نور اللبنانية، دينا فؤاد، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس.





وفي سياق آخر، شارك محمد شاهين في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "جمع سالم"، وهو بطولة زينة، دلال عبد العزيز، محمد علاء، ملك قورة، والمسلسل من تأليف محمد ناير، وهو من إخراج إيمان حداد.



والجدير بالذكر أن محمد شاهين يشارك أيضًا في حكاية "ضى القمر" من مسلسل "إلا أنا"، الذى تقوم ببطولته الفنانة كندة علوش، محمد علاء، ومجموعة مميزة من النجوم، والحكاية من إخراج مريم أحمدي.



