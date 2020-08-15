الزمالك يفتح خط المفاوضات من جديد لضم دونجا

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:15 ص
كارتيرون
كارتيرون
غدير أحمد
فتحت إدارة نادي الزمالك من جديد خط مفاوضات، مع نبيل عماد "دونجا" صخرة فريق بيراميدز، بتوصية من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ويحتاج نادي الزمالك إلى صفقة “دونجا”، لأنه يعاني من نقص في مركز محور الارتكاز الدفاعي، في ظل غياب طارق حامد بسبب كثرة إصابات محمود عبد العزيز “زيزو” بجانب تواضع مستوى محمد حسن.

وقرر دونجا التنازل عن جزء من مستحقاته من أجل المساهمة فى إتمام عملية الإنتقال، وتسهيل المفاوضات مع إدارة نادي الزمالك.

وحصل نبيل عماد دونجا على وعد من إدارة القلعة البيضاء، بتوفير عقد مالى كبير، بجانب وجوده في التشكيل الأساسي بصفة مستمرة، لضمان مقعد في منتخب مصر بشكل أساسى.

وعرض إدارة نادي الزمالك 30 مليون جنيه لإقناع إدارة بيراميدز بالموافقة على رحيل اللاعب، خلال فترة الميركاتو الصيفي، ولكن إدارة "الأهرام" تريد زيادة قيمة العقد.

ويرفض بيراميدز التخلي عن نبيل عماد “دونجا” بأقل من 2 مليون دولار “32 مليون جنيه مصري” لأنه واحد من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق السماوي.

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