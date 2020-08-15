بعد تغريمه 2 مليون دولار.. كهربا مهدد بالإيقاف لمدة 6 أشهر

تلقى محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، خبراً صادماً، بعد صدور حكم الإتحاد الدولي لكرة القدم، بتوقيع غرامة مالية 2 مليون دولار عليه، عقب هروبه من الزمالك.





وأثبت الفيفا، صحة عقد كهربا مع الزمالك، وبالتالي كان لا يجق له الانتقال لفريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، الذي انضم له خلال الصيف الماضي.





وانتقل كهربا لصفوف الأهلي في يناير الماضي، عقب فسخ عقده مع الفريق البرتغالي.





كما أكد الفيفا بطلان عقد اللاعب مع الفريق البرتغالي، وبالتالي أصبح اللاعب موقع لناديين، مما دفع الفيفا لتغريم اللاعب.





وقرر الفيفا تغريم اللاعب مليوني جنيه، مع تهديده بالإيقاف لمدة 6 أشهر، إلا لم يسدد الغرامة.





وسيسري الإيقاف دولياً، وهو ما يهدد مشاركة اللاعب مع الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.





ومن المقرر أن يتقدم الاعب باستئناف على العقوبة، من أجل تخفيف الغرامة المالية.



