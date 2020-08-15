بعد تغريمه 2 مليون دولار.. كهربا مهدد بالإيقاف لمدة 6 أشهر

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:44 ص
كهربا
كهربا
عبد القادر عرابي
تلقى محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، خبراً صادماً، بعد صدور حكم الإتحاد الدولي لكرة القدم، بتوقيع غرامة مالية 2 مليون دولار عليه، عقب هروبه من الزمالك.

وأثبت الفيفا، صحة عقد كهربا مع الزمالك، وبالتالي كان لا يجق له الانتقال لفريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، الذي انضم له خلال الصيف الماضي.

وانتقل كهربا لصفوف الأهلي في يناير الماضي، عقب فسخ عقده مع الفريق البرتغالي.

كما أكد الفيفا بطلان عقد اللاعب مع الفريق البرتغالي، وبالتالي أصبح اللاعب موقع لناديين، مما دفع الفيفا لتغريم اللاعب.

وقرر الفيفا تغريم اللاعب مليوني جنيه، مع تهديده بالإيقاف لمدة 6 أشهر، إلا لم يسدد الغرامة.

وسيسري الإيقاف دولياً، وهو ما يهدد مشاركة اللاعب مع الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتقدم الاعب باستئناف على العقوبة، من أجل تخفيف الغرامة المالية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كهربا رياضة الاخبار الرياضية اخبار كهربا

أخبار تهمك

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

خبير لوائح يكشف موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي إفريقياً

منذ ساعتين

صحيفة كتالونية: بارتوميو سيرحل عن برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ في الأهلي بشأن عقود اللاعبين

منذ ساعتين و 30 دقيقة

ريال مدريد يُصارع مانشستر يونايتد على ضم فاتي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مرشح مفاجئ لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتخذ قرارا ناريا ضد رمضان صبحي

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة - كافاني على أعتاب ريال مدريد.. وشرط وحيد لإتمام الصفقة

منذ حوالي 10 ساعات

نجم برشلونة للجماهير: أنا أول الراحلين عن الفريق بعد الفضيحة

منذ حوالي 9 ساعات

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة رحيل رونالدو عن يوفنتوس في الصيف

منذ ساعتين

خبر سار من "التضامن" لمستحقي "تكافل وكرامة".. والتنفيذ خلال ساعات

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يخطط لضم صفقة سوبر من الزمالك بعد رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو

منذ 19 دقيقة

عالم فيروسات يكشف مفاجأة عن كبار السن عند إصابتهم بكورونا (فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:42 ص

قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

05:32 ص

مرشح مفاجئ لخلافة زيدان في ريال مدريد

04:36 ص

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

12:38 ص

صحيفة كتالونية: بارتوميو سيرحل عن برشلونة

02:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان