تشكيل الزمالك المتوقع ضد مصر المقاصة في الدوري المصري

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:10 ص
الزمالك
الزمالك
حسام مجدي
يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي مصر المقاصة اليوم السبت 15 أغسطس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب مباراة فريق الزمالك ضد فريق مصر المقاصة اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري بينما يتواجد نادي مصر المقاصة في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة بنفس عدد المباريات.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود حمدي الونش- حازم إمام
خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي -أشرف بن شرقي -أحمد سيد زيزو -إسلام جابر
خط الهجوم: مصطفى محمد

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محمود علاء رياضة تشكيل الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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