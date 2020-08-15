لسبب مفاجئ.. يوفنتوس يدرس التضحية بديبالا

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:10 ص
ديبالا
ديبالا
حسام مجدي
اتخذ نادي يوفنتوس الإيطالي قرار مفاجئ في الساعات القليلة الماضية بشأن مستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا نجم الفريق في الفترة المقبلة.

وكان يوفنتوس قد أكد على رفضه لفكرة بيع ديبالا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لأي نادي يريد ضمه نظبر لحاجة النادي الشديدة له.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية أن نادي يوفنتوس أصبح حاليا يفكر في بيع ديبالا هذا الصيف في حالة وصول عرض ضخم لضمه أو إدراجه في صفقة تبادلية مفيدة للنادي.

وأشارت الشبكة إلى أن نادي توتنهام كان قريب في وقت ما من ضم ديبالا ولكن الصفقة توقفت بشكل مفاجئ.
ويوجد العديد من الأندية التي تريد ضم ديبالا هذا الصيف أبرزها نادي ريال مدريد ونادي مانشستر سيتي.

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يوفنتوس رياضة ديبالا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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