موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:30 ص
الزمالك
الزمالك
محمد الدمتناوي
يلتقي نادي الزمالك أمام نظيره فريق مصر المقاصة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد تعادل في المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق، بينما فاز مصر المقاصة على أسوان بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك أمام مصر المقاصة، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة.

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