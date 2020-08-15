مفاجأة.. عالم فيروسات يكشف عدد موجات كورونا التي تعرضت لها مصر

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كشف الدكتور على محمد زكي، عالم الفيروسات ومكتشف فيروس كورونا الشرق الأوسط "ميرس"، أن مصر قد تكون واجهت موجتين من فيروس كورونا حتى الآن، موضحا أنه إذا تعرضنا لموجة جديدة ستكون هى الثالثة وليس الثانة كما يعتقد البعض.



وأوضح أن إجازة نصف شهدت موجة من فيروس كورونا، معلقا: "ده بكلام أساتذة الصدرية، والجامعات"، حيث تم فحص المرضى فيما بعد، وتبين أن لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا.



وقال "زكي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامي محمود سعد ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إن هذه الموجة لم تكن محسوبة على مصر، معلقا: "متحسبتش، محدش حسبها"، ثم جاءت الموجة التي ظهرت في شهر مارس.



وأضاف أنه لو ظهرت موجة جديدة من الفيروس ستكون هى الموجة الثالثة، منوها بأن انتقال الفيروس من شخص لأخر يجعله أقل حدة.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 968 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 57858 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 96220 حالة من ضمنهم 57858 حالة تم شفاؤها، و5124 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

