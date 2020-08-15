الموت يفجع المطرب رامي رفعت

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:13 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد



أعلن المطرب رامي رفعت عن وفاة والده، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".

كتب رامي رفعت منشورًا قال فيه :"الدوام لله وحده وإنَّ لله وإنا إليه راجعون والدى الطيب المحترم اللى عمره ما أذى إنسان في ذمة الله، أحتسبك شهيدًا عند الله بمعاناتك مع السرطان اللعين، أسألكم الدعاء".

وأعلن عن موعد دفن والده، حيث قال في منشور آخر:"غدًا السبت بإذن الله تعالى دفنة والدي الله يرحمه بمقابر الناصرية ببرج العرب بالإسكندرية قبل صلاة الظهر والعزاء مقتصر على الدفنة نظرًا لظروف الوباء، نسألكم الدعاء ولا أراكم الله مكروهًا فى عزيز لديكم"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وفي سياق آخر، طرح رامي رفعت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان"100 صلاة"بمناسبة شهر رمضان، وذلك عبر قناته الشخصية على اليوتيوب، والأغنية من كلمات محمد نبيل الشريف، وألحان كريم نيازي، توزيع حمادة عصمت، ميكس وماستر محمد الجيار.

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