الموت لا ينتظر أحد..هكذا ودعت حلا شيحة الفنانة شويكار

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:07 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
حرصت الفنانة حلا شيحة على نعى الراحلة شويكار، عن طريق نشر صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت حلا شيحة على الصورة قائلًة: "وداعاً شويكار ..الموت لا ينتظر أحد ..البقاء لله".

رحلت الفنانة القديرة شويكار، عصر أمس الجمعة، عن عمر ناهز 85 عامًا وذلك بعد صراع مع المرض، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة.



يذكر أن شويكار ذات جذور تركية ( من أب تركي وأم شركسية )، ولدت في مدينة الإسكندرية، وبدأت في خوض تجربة التمثيل منذ مطلع ستينيات القرن العشرين، وصارت من أكثر الفنانات جماهيرية، خاصة في الأعمال التي شاركت فيها مع الفنان الراحل فؤاد المهندس، من أفلامها (أخطر رجل في العالم، شنبو في المصيدة، أرض النفاق، سفاح النساء).

أخبار تهمك

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ حوالي 19 ساعة

قرار مفاجئ في الأهلي بشأن عقود اللاعبين

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بيراميدز يخطط لضم صفقة سوبر من الزمالك بعد رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

نجم برشلونة للجماهير: أنا أول الراحلين عن الفريق بعد الفضيحة

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة رحيل رونالدو عن يوفنتوس في الصيف

منذ ساعتين

ريال مدريد يُصارع مانشستر يونايتد على ضم فاتي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مفاجأة - كافاني على أعتاب ريال مدريد.. وشرط وحيد لإتمام الصفقة

منذ حوالي 10 ساعات

خبير لوائح يكشف موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي إفريقياً

منذ ساعتين

قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو

منذ ثلث ساعة

الأهلي يتخذ قرارا ناريا ضد رمضان صبحي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار من "التضامن" لمستحقي "تكافل وكرامة".. والتنفيذ خلال ساعات

منذ ساعة و نصف

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

مرشح مفاجئ لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عالم فيروسات يكشف مفاجأة عن كبار السن عند إصابتهم بكورونا (فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة

صحيفة كتالونية: بارتوميو سيرحل عن برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:42 ص

قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

05:32 ص

مرشح مفاجئ لخلافة زيدان في ريال مدريد

04:36 ص

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

12:38 ص

صحيفة كتالونية: بارتوميو سيرحل عن برشلونة

02:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان