الموت لا ينتظر أحد..هكذا ودعت حلا شيحة الفنانة شويكار

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حرصت الفنانة حلا شيحة على نعى الراحلة شويكار، عن طريق نشر صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت حلا شيحة على الصورة قائلًة: "وداعاً شويكار ..الموت لا ينتظر أحد ..البقاء لله".



رحلت الفنانة القديرة شويكار، عصر أمس الجمعة، عن عمر ناهز 85 عامًا وذلك بعد صراع مع المرض، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة.







يذكر أن شويكار ذات جذور تركية ( من أب تركي وأم شركسية )، ولدت في مدينة الإسكندرية، وبدأت في خوض تجربة التمثيل منذ مطلع ستينيات القرن العشرين، وصارت من أكثر الفنانات جماهيرية، خاصة في الأعمال التي شاركت فيها مع الفنان الراحل فؤاد المهندس، من أفلامها (أخطر رجل في العالم، شنبو في المصيدة، أرض النفاق، سفاح النساء).