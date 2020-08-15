الشاب خالد يستعد لطرح أغنيته الجديدة المهداة للبنان "جميلتى بيروت"

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:57 ص
بوابة الفجر

يستعد مطرب الراي الجزائرى الشاب خالد لطرح أغنيته الجديدة المهداة للبنان "جميلتى بيروت".

ومن المقرر طرح الأغنية يوم 18 أغسطس الجاري عبر يوتيوب على طريقة الفيديو كليب.

الأغنية من ألحان محمد يحيى الذي أعلن في بيان صحفي أن فكرة الأغنية جاءت عقب مأساة إنفجار مرفأ بيروت‘ حيث هاتفه الموزع اللبنانى روجيه سعد وطرح عليه الفكرة وأنه يفكر فى أن يقوم بغناؤها الشاب خالد‘ وعلى الفور وافق يحيى على التعاون معه.

 وقام يحي بعمل تيمة لحنية وأرسلها للشاعر أحمد مرزوق الذى قام بكتابة كلماتها وتم إرسالها للشاب خالد بفرنسا‘ وقام الشاب خالد بكتابة الجزء الخاص باللغة الفرنسية للأغنية بنفسه وقام بتسجيلها بأحد استوديوهات لبنان .

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