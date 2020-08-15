تعرف على الأمنية لم تحققها شويكار خلال زواجها بفؤاد المهندس

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:23 ص
بوابة الفجر

صرحت الفنانة الراحلة شويكار، بأنه بعد 3 سنوات من  زواجها بفؤاد المهندس كثرت الأقاويل، وذلك خلال لقاء سابق مع التلفزيون المصري، تم تصويره بعد مرور 8 أعوام على الزواج.

وأكدت أنهما تعرضا لحرب طيلة 5 سنوات في البيت وفي العمل، خاصة وأن النجاح في المنزل والعمل يسبب الحقد، مشيرة إلى كونها وزوجها مثل أي ثنائي قد يتشاجران وهو أمر طبيعي.

وأوضحت أن البعض يريد لهما إما الانفصال الزوجي أو الانفصال الفني.

وعلقت: "سنكيدهم على طول"، وأكدت أن قرار الانفصال لن يحدث إلا بوفاة أحدهما.

أمنية شويكار، تصمد سوى 12 عاما بعد اللقاء، حيث انفصل الثنائي بعد زواج استمر 20 عاما، دون أن يكشفا الأسباب، بل استمرت الصداقة.

وظلت شويكار ترسل الطعام إلى منزل زوجها السابق خاصة وأنها من عشاقه.

وبعدها اضطر الثنائي للحديث عن أسباب الانفصال، وذكرت شويكار أن فؤاد كان يستمع إلى من حوله، وبعض المغرضين دفعوه لإنهاء العلاقة بسبب الغيرة الفنية.



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