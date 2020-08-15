خبير لوائح يكشف موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي إفريقياً

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:01 ص
الاهلي
الاهلي
عبد القادر عرابي
كشف محمد ثابت فضل الله، خبير اللوائح والمستشار الرياضي الدولي، موقف نجم الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، من المشاركة مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الإتحاد الدولي اليوم، تغريم كهربا مبلغ 2 مليون دولار، مع إيقافه لمدة 6 أشهر، حال عدم سداده.

وقال محمد ثابت في تصريحات صحفية: "أوضح حكم الفيفا، أن موقف الزمالك القانوني سليم، وأن كهربا تهرب من نادي الزمالك".

وتابع: "إذاكان العقد باطلاً، كان الفيفا سيحكم بصحة انتقاله إلى البرتغال، وعدم تغريمه".

واستطرد: "الفيفا أصبح يلجأ لتغليظ العقوبات المالية، وتخفيف عقوبات الإيقاف، لأن النادي المتضرر لن يستفيد من إيقاف اللاعب".

وأتم: "عقوبة كهربا نافذة ويجب تسديد الغرامة، وإلا سيتم إيقافه فوراً، وعقوبة الإيقاف ستسري دولياً، وبالتالي لا يحق له اللعب في دوري الأبطال".

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