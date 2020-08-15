حقيقة رحيل رونالدو عن يوفنتوس في الصيف

تحدثت صحيفة توتو سبورت القريبة من يوفنتوس، عن حقيقة رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن صفوف الفريق الكروي الأول بالسيدة العجوز.





رحيل رونالدو عن يوفنتوس

وعلقت الصحيفة الإيطالية أن رونالدو هادئ ويريد فريقًا يتمتع بمزيد من الجودة لإعادة بريق يوفنتوس في دوري الأبطال.





وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس ورونالدو ووكلائه يثقون في حقيقة واحدة فقط وهي أنه "لن يرحل عن تورينو".

وتابعت الصحيفة أن أندريا أنييلّي رئيس يوفنتوس، أوضح أن رونالدو سيكون أحد أعمدة يوفنتوس في الموسم الجديد.





وأتمت الصحيفة أن أندريا بيرلو المدير الفني الجديد ليوفنتوس، يفكر في بناء فريقه الجديد حول رونالدو، مشيرة إلى أن النادي سيحاول دعمه بمهاجم مركزي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.



