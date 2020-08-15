قرار مفاجئ في الأهلي بشأن عقود اللاعبين

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:31 ص
الخطيب وفايلر
الخطيب وفايلر
محمد الدمتناوي
قررت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح، البحث في عقود اللاعبين المقيدين بالقائمة من أجل تحصينهم من إغراءات الأندية التي تطارد العديد من اللاعبين المميزين داخل الفريق.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة خلال الأيام المقبلة بحضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، لمراجعة العقود ورفع تقرير إلى مجلس الإدارة حول القرارات التي ستتخذها اللجنة.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بإرضاء اللاعبين المميزين وتجديد عقود البعض الآخر.

ومن ناحية أخرى، طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من اللاعبين عدم الحديث عن أزمة رمضان صبحى والتركيز على المواجهات القوية التي تواجه الفريق سواء في بطولة الدوري أو دوري أبطال إفريقيا، خلال الفترة المقبلة.

أخبار تهمك

خبير لوائح يكشف موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي إفريقياً

منذ نصف ساعة

الأهلي يتخذ قرارا ناريا ضد رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

تركي آل الشيخ يسخر من كيكي سيتين

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ في الأهلي بشأن عقود اللاعبين

منذ ساعة

بعد كارثة بايرن ميونيخ.. أكبر 10 هزائم لبرشلونة في البطولات الأوروبية

منذ حوالي 7 ساعات

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة - كافاني على أعتاب ريال مدريد.. وشرط وحيد لإتمام الصفقة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة رحيل رونالدو عن يوفنتوس في الصيف

منذ نصف ساعة

نجم برشلونة للجماهير: أنا أول الراحلين عن الفريق بعد الفضيحة

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يُصارع مانشستر يونايتد على ضم فاتي

منذ ساعة

صحيفة كتالونية: بارتوميو سيرحل عن برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يخطط لضم صفقة سوبر من الزمالك بعد رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ حوالي 18 ساعة

أول رد فعل من رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

مرشح مفاجئ لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:32 ص

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

12:38 ص

صحيفة كتالونية: بارتوميو سيرحل عن برشلونة

02:31 ص

مرشح مفاجئ لخلافة زيدان في ريال مدريد

04:36 ص

ريال مدريد يُصارع مانشستر يونايتد على ضم فاتي

06:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان