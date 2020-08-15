ريال مدريد يُصارع مانشستر يونايتد على ضم فاتي
السبت 15/أغسطس/2020 - 06:31 ص
محمود صبري
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود رغبه لدي مسئولي ريال مدريد الإسباني في الدخول في صراع مع مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل ضم أنسو فاتي لاعب فريق برشلونة الإسباني .
وفقاً لصحيفة " ديلي إكسبريس " البريطانية فإن نادي ريال مدريد قد أتخذ خطوة بالدخول في مفاوضات مع فاتي من أجل إقناعه بالانتقال الي سانتياغو برنابيو مستقبلًا .
وأشارت الصحيفة أن مانشستر يونايتد قد حاول التوقيع مع اللاعب الشاب عندما كان عقده قيد التجديد في برشلونة الا أن إدارة النادي الكتالوني قد قامت بتعديل عقده الفترة الماضية .
ويملك فاتي عقد مع برشلونة ينتهي في صيف عام 2022 ، بشرط جزائي يقدر بـ 90 مليون جنيه إسترليني .
يذكر أن جوزيف ماريا بارتوميو قد صرح مسبقًا بعدم وجود اي رغبه لدي نادي برشلونة في التخلي عن أنسو فاتي مطلقًا، وانهي يعمل علي ربط اللاعب بعقد طويل الأمد .