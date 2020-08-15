محامي هيفاء وهبي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة عقد زواجها من محمد وزيري

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أكد المحامي ياسر قنطوش، أن عقد زواج موكلته الفنانة هيفاء وهبي من مدير أعمالها السابق محمد وزيري عقد مزور، مدللًا على ذلك بعدم ثبوت تاريخ العقد.



وقال قنطوش في تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني": "واضح التزوير في العقد والدليل على ذلك عدم معرفتنا بتاريخ العقد هل هو يوم الأحد أم الجمعة!".



وتسائل: "لو كان هناك عقد لماذا لم يقدمه للمحكمة في موعده وهناك حكم صادر من المحكمة بالرفض لعدم وجود مستندات تثبت الواقعة؟".



وأضاف: "إذا دققنا في العقد وجدنا ان من قام بكتابته هو من قام بالتوقيع وهذا دليل واضح"، مؤكدًا أن ما حدث مجرد تمثيلية سخيفة الغرض منها التشويش على الجرائم التي ارتكبها وزيري.



وكشف قنطوش عن أنه سيتم مقاضاة الجريدة التي نشرت العقد المزور والمطالبة بدفعها تعويضًا.



وكان تم تداول عقد عرفي علي أحد المواقع الإلكترونية يثبت زواج الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من مدير أعمالها محمد الوزيري وذلك بعد رفع قضية ضده بالاستيلاء علي أموالها.





