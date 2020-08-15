سيلفا يقرر خيانة لاتسيو من أجل يوفنتوس

فجرت تقارير صحفية أن دافيد سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي والذي أقترب من الرحيل بداية من الموسم المقبل، لا ينوي في التعاقد مع لاتسيو حتي الآن .





وفجرت شبكة " فوتبول إيطاليا " مفأجاة كبيرة بعد أن ذكرت أن سيلفا ينوي خيانة لاتسيو والتوقيع مع يوفنتوس الإيطالي، خاصة بعد تولي أندريا بيرلو القيادة الفنية للفريق، خلفًا لساري .





وبات اللاعب الدولي الإسباني السابق غير مرتبط بأي نادٍ حيث انتهى عقده مع مانشستر سيتي فيما أكدت التقارير بأنه قبّل عرض لاتسيو بالفعل.





يذكر أن نادي لاتسيو قد قام بعرض عقد يمتد لثلاثة سنوات ، بقيمة 4 ملايين يورو عن كل موسم بالإضافة لبعض الامتيازات من أجل إقناع النجم الإسباني بالقدوم الى نادي العاصمة .



