الأرصاد تكشف عن طقس اليوم السبت.. وتحذر من الشبورة

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 15 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس السبت نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.
- طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء.
- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس السبت ليلًا
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية
- نشاط رياح على جنوب سيناء وخليج السويس يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتتوقع الهيئة أن تزيد معدلات الرطوبة خلال تلك الفترة لتصل إلي 85%، محذرة من خروج المواطنين وقت الظهيرة.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة السبت، بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 30 درجة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم طقس السبت درجة الحرارة درجات الحرارة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

بعد كارثة بايرن ميونيخ.. أكبر 10 هزائم لبرشلونة في البطولات الأوروبية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الموت يفجع سامح الصريطي

منذ حوالي 6 ساعات

مرشح مفاجئ لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارا ناريا ضد رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم برشلونة للجماهير: أنا أول الراحلين عن الفريق بعد الفضيحة

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد فعل من رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ ساعة و 28 دقيقة

تركي آل الشيخ يسخر من كيكي سيتين

منذ حوالي 5 ساعات

صحيفة كتالونية: بارتوميو سيرحل عن برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يخطط لضم صفقة سوبر من الزمالك بعد رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة - كافاني على أعتاب ريال مدريد.. وشرط وحيد لإتمام الصفقة

منذ حوالي 7 ساعات

7 كليات جديدة تضاف لتنسيق الجامعات 2020.. اعرفها

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

شبورة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

الأرصاد تكشف عن طقس اليوم.. وتحذر المواطنين

الأرصاد: طقس حار والرطوبة 82%.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

رطوبة 80%.. الأرصاد تحذر من الخروج وقت الظهيرة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

الأرصاد تحذر المواطنين من هذه الظاهرة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:38 ص

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

صحيفة كتالونية: بارتوميو سيرحل عن برشلونة

02:31 ص

مرشح مفاجئ لخلافة زيدان في ريال مدريد

04:36 ص

نجم برشلونة للجماهير: أنا أول الراحلين عن الفريق بعد الفضيحة

11:42 م

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

05:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان