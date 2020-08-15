بيرلو يجتمع مع إدارة يوفنتوس لحسم صفقات الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن المناقشات بين أندريا بيرلو المدير الفني الجديد ليوفنتوس الإيطالي وإدارة السيدة العجوز بدأت تأخذ شكلا واضحا بشأن احتياجات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن بيرلو اجتمع مع أندريا أنييلّي رئيس يوفنتوس ونائبه بافل نيدفيد بالإضافة إلى المدير الرياضي فابيو باراتيتشي مؤخرًا وذلك من أجل مناقشة تحركات الفريق في الميركاتو الصيفي.





ونوهت الصحيفة الإيطالية أن الاجتماع استمر لمدة 6 ساعات وأسفر عن دعم استمرار نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو على الرغم من شائعات رحيله المحتمل.





وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن الأرجنتيني باولو ديبالا هو اللاعب الذي يمكن التضحية به في يوفنتوس من أجل حصد الأموال بعد الخروج المبكر للفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وألمحت الصحيفة الإيطالية أنه يمكن عرض ديبالا على مانشستر يونايتد من أجل إعادة بول بوجبا إلى السيدة العجوز.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن بيرلو طلب من إدارة السيدة العجوز أيضًا التعاقد مع مهاجم صريح وأن دوفان زاباتا نجم أتالانتا هو الخيار الأول ليوفنتوس إذا وافق ناديه على رحيله.





وذكرت الصحيفة الإيطالية أن أركاديوس ميليك نجم هجوم نابولي الذي طلب ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق السابق ضمه لم يتم استبعاده بشكل نهائي من حسابات بيرلو.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن يوفنتوس يراقب أيضًا راؤول خيمينيز نجم هجوم وولفرهامبتون بالإضافة إلى إدين دجيكو إذا سُمح له بالرحيل عن روما.



