أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:32 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي
أشارت تقارير صحفية، أن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بدأ البحث في موضوع الصفقات، من أجل اختيار أفضل اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن زيدان منح إدارة ريال مدريد الضوء الأخضر للتحرك من أجل ضم دايوت أوباميكانو، مدافع لايبزيج الألماني.

وتابع الموقع، أن زيدان وضع اللاعب ضمن اختياراته لتعزيز الخط الخلفي في ريال مدريد، وكان قد أخبر فلورنتينو بيريز بضم أوباميكانو قبل تفشي فيروس كورونا.

وأشار الموقع، أن ريال مدريد يتابع اللاعب منذ فترة، وكذلك في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، والأداء الرائع الذي قدمه أمام كتيبه دييجو سيميوني.

وأفاد الموقع، أن زيدان تحدث مع مسؤولي ريال مدريد عقب المباراة مجددًا، برغبته في التعاقد مع أوباميكانو لدعم فريقه خلال الموسم الجديد.

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