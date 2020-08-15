أحمد مجدي يوجه رسالة لجمهوره

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:48 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشر الفنان أحمد مجدي صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد مجدي في الصورة حزينًا بعض الشيء وعلق عليها قائلاً: "ودارت الاأيام " .

حازت الصورة على الكثير من التفاعل، وعلق الجمهور قائلاً: "ليه الحزن ده بس" ، وكتب معجب آخر:"ربنا يحميك" .

يذكر أن آخر عمل لأحمد مجدي كان  مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.


وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى اجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.


مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.



أخبار تهمك

نجم برشلونة للجماهير: أنا أول الراحلين عن الفريق بعد الفضيحة

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يسخر من كيكي سيتين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

أول رد فعل من رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يتخذ قرارا ناريا ضد رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

صحيفة كتالونية: بارتوميو سيرحل عن برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد كارثة بايرن ميونيخ.. أكبر 10 هزائم لبرشلونة في البطولات الأوروبية

منذ حوالي 6 ساعات

مرشح مفاجئ لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع سامح الصريطي

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يخطط لضم صفقة سوبر من الزمالك بعد رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

7 كليات جديدة تضاف لتنسيق الجامعات 2020.. اعرفها

منذ حوالي 13 ساعة

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة - كافاني على أعتاب ريال مدريد.. وشرط وحيد لإتمام الصفقة

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:38 ص

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

صحيفة كتالونية: بارتوميو سيرحل عن برشلونة

02:31 ص

مرشح مفاجئ لخلافة زيدان في ريال مدريد

04:36 ص

نجم برشلونة للجماهير: أنا أول الراحلين عن الفريق بعد الفضيحة

11:42 م

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

05:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان