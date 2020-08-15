أحمد مجدي يوجه رسالة لجمهوره





نشر الفنان أحمد مجدي صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر أحمد مجدي في الصورة حزينًا بعض الشيء وعلق عليها قائلاً: "ودارت الاأيام " .حازت الصورة على الكثير من التفاعل، وعلق الجمهور قائلاً: "ليه الحزن ده بس" ، وكتب معجب آخر:"ربنا يحميك" .يذكر أن آخر عمل لأحمد مجدي كان مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى اجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.