مرشح مفاجئ لخلافة زيدان في ريال مدريد

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:36 ص
زيدان
زيدان
محمد الدمتناوي
كشف تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، حدد بديل النجم الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، في حال رحيله خلال الفترة المقبلة.

وكان جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق لايبزيج، قد نجح في قيادة الفريق الألماني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة بهدفين مقابل هدف.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو"، فإن المسؤولين في ريال مدريد، يتابعون ناجلسمان منذ فترة، وما حدث بالأمس في دوري الأبطال، لم يفاجئهم.

وكان زين الدين زيدان مهدد بالرحيل عن ريال مدريد، بعد تدني مستوى الفريق الملكي في الأشهر الأولى من الموسم الحالي، عقب أكثر من تعثر في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

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