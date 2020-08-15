ناهد السباعي تطلب من جمهورها الدعاء لـ"شويكار"









ومن المسرحيات التي قامت ببطولتها: (أنا وهو وهي، حواء الساعة 12، سيدتي الجميلة، أنا فين وإنتي فين)، ومنذ مطلع السبعينيات، ركزت أكثر على العمل السينمائي، فقدمت منذ ذلك الوقت عشرات الأفلام، منها (الكرنك، السقا مات، فيفا زلاطا، طائر الليل الحزين، أمريكا شيكا بيكا). كما قدمت بعد ذلك العديد من الأعمال التلفزيونية تنوعت ما بين الكوميديا والتراجيديا منها (امرأة من زمن الحب، هوانم جاردن سيتي، بنت من شبرا، كلام رجالة).



وقدمت شويكار آخر أعمالها السينمائية منذ عشر سنوات، بعد مشاركتها في فيلم "كلمني شكرًا" الذي قام ببطولته: "عمرو عبدالجليل وغادة عبدالرازق وحورية فرغلي وداليا إبراهيم وصبري فواز وشادي خلف وإيمان أبوالمجد ورامي غيط وضيف الشرف ماجد المصري".







نعت الفنانة ناهد السباعي الراحلة شويكار، عن طريق نشر صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت ناهد على الصورة قائلًة: "اللهم يسر حسابها ويمن كتابها واجعلها ممن رضيت عنهم في الدنيا وجازيتهم جنتك في الأخرة يا الله".رحلت الفنانة القديرة شويكار، عصر أمس الجمعة، عن عمر ناهز 85 عامًا وذلك بعد صراع مع المرض، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة.يذكر أن شويكار ذات جذور تركية ( من أب تركي وأم شركسية )، ولدت في مدينة الإسكندرية، وبدأت في خوض تجربة التمثيل منذ مطلع ستينيات القرن العشرين، وصارت من أكثر الفنانات جماهيرية، خاصة في الأعمال التي شاركت فيها مع الفنان الراحل فؤاد المهندس، من أفلامها (أخطر رجل في العالم، شنبو في المصيدة، أرض النفاق، سفاح النساء).