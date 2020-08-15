تركي آل الشيخ يشكر التوأم: "ولاد أصل وجدعان"





وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني الشكر إلى حسام وإبراهيم حسن بعد أن تمنى الثنائي الشفاء العاجل له.





وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم: "أشكر الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن على كلامهم الطيب عني الغير مستغرب منهم وتمنياتهم لي بالشفاء ... ولاد اصل وجدعان".





الثنائي حسام وإبراهيم كانا قد تمنيا الشفاء العاجل لتركي آل الشيخ وذلك عبر مكالمة هاتفية على قناة ام بي سي مصر في برنامج "اللعيب" مع الإعلامي مهيب عبد الهادي.











