دورتموند يصدم مانشستر يونايتد ويؤكد بقاء سانشو

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:00 ص
سانشو
سانشو
ريهام عبد المحسن
صرح هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند الألماني استمرار نجم الفريق الإنجليزي جادون سانشو في صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وعلى نفس الجانب، أكد مايكل زورك المدير الرياضي لبروسيا دورتموند الألماني نفس تصريحات فاتسكه يوم الاثنين الماضي في معسكر الفريق بمدينة باد راكاز السويسرية وهو الأمر الذي لم يمنع وسائل الإعلام البريطانية من التكهن بأن النجم الإنجليزي قد ينتقل إلى مانشستر يونايتد.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن بقاء سانشو البالغ من العمر 20 عامًا يعني أن بروسيا دورتموند لن يبرم صفقات في فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي تشهد انتقالات أقل من المعتاد.

وقال فاتسكه في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية DBA:"بكل تأكيد سيبقى".

وأضاف:"لا يوجد مكان للتأويل هنا واستبعد وجود مخاوف من أن يتصرف سانشو بشكل سيء إذا تم رفض رحيله عن الفريق مثلما فعل نجمي بروسيا دورتموند السابقين عثمان ديبميلي أو بيير إيمريك أوباميانج".

واختتم فاتسكه تصريحاته قائلاً:"أجرينا محادثة جيدة مع وكيله، نعرف أن ردة فعل جادون كانت جيدة وهو يعرف أننا لدينا فريقا جيداً، حيث يحظى بالكثير من المتعة أثناء اللعب".

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