مصطفى شوقي يحتفل بوصول النسخة الجديدة من "ضارب عليوي" لـ 6 ملايين مشاهدة

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:58 ص

تخطت مشاهدات النسخة الجديدة من فيديو كليب أغنية النجم مصطفى شوقي "ضارب عليوي" أكثر من 6 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".

الأغنية من كلمات الشاعر صابر كمال، ومن ألحان بلال سرور، ومن توزيع جلال الحمداوي، وهندسة صوتية هاني محروس، إنتاج فري ميوزيك نصر محروس.

وشهدت الأغنية إشادات واسعة من قبل النقاد والجمهور مشيدين بكلماتها ومفراداتها الغير مستهلكة ومتداولة في أغاني كثير.

جدير بالذكر أن أغنية "ضارب عِليوي" تعتبر التعاون الثاني بين مصطفى شوقي، والشاعر صابر كمال، والملحن بلال سرور، وذلك بعد أغنية"ملطشة القلوب" التي حققت أكثر من ٢٥ مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وتعد أول أغانى ألبوم "فرى ميكس 5" للمنتج نصر محروس.






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