موعد مباراة بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:14 ص
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
أمل الحلفاوي
تلقى فريق برشلونة الإسباني هزيمة ساحقة بثمانية أهداف مقابل هدفين أمام منافسه بايرن ميونيخ الألماني، ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبهذه النتيجة تأهل بايرن ميونيخ إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضرب موعدا مع المتأهل من مباراة أولمبيك ليون ومنافسه مانشستر سيتي.

ويواجه مانشستر سيتي منافسه ليون، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

ويقام لقاء نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سوف يجمع بين بايرن ميونيخ، والفائز من مباراة مانشستر سيتي وأولمبيك ليون، يوم التاسع عشر من شهر أغسطس.

وينطلق اللقاء عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليلاقي لايبزيج، يوم الثامن عشر من شهر أغسطس.

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نصف نهائي رياضة دوري الابطال دور الربع النهائي بايرن ميونخ

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