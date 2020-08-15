المكسيك تسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 615 حالة وفاة و5618 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي إلى 511369 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء 55908 حالات.

الجدير بالذكر، أن المكسيك المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، فإن مسئولين أكدوا أن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية المعلنة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 21،336 مليون إصابة، بينهم أكثر من 762 ألف حالة وفاة، وأكثر من 14،134 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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