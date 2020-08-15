الزمالك يرد على إمكانية ضم رمضان صبحي

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:31 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
رامي بيشاي
أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أنه ‏لم يتفاجأ من رحيل رمضان صبحي عن صفوف الأهلي ورغبته في ‏اللعب لنادي بيراميدز.‏

وأوضح أمير في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:" صرحت من قبل في أحد البرامج ‏التليفزيونية أن بإمكان الزمالك ضم رمضان صبحي من خلال نادي ‏هيدرسفيلد الانجليزي".‏

وواصل:" ربما لم يشعر رمضان صبحي بالأمان بعد أزمة عدة لاعب ‏في صفوف الأهلي مثل حسام عاشور وأحمد فتخي وغيرهم". ‏

وأتم تصريحاته معلقاً على إمكانية ضم رمضان صبحي قائلاً "أترك هذا ‏الأمر لرئيس النادي مرتضى منصور، ولكن العرض الذي قدمنا ‏لهيدرسفيلد كان بغرض ابلاغ النادي الانجليزي بوجود أندية أخرى في ‏مصر ترغب في الظفر بخدمات اللاعب حال تعثر مفاوضات الأهلي.‏



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