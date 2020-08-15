تعليقات الجمهور على أغنية "كنت حلفت" الجديدة لشاهيناز (فيديو)

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:59 ص
بوابة الفجر

طرحت النجمة  شاهيناز أغنية جديدة بعنوان "كنت حلفت" من البومها الجديد حياتي احلي على عدد من المنصات الإليكترونية وعلي قناتها الرسمية اليوتيوب.

وتعد "كنت حلفت" اغنية من أغنيات ألبوم  شاهيناز الجديد "حياتي احلي"ددد

الأغنية من كلمات مصطفي الريدي  وألحان وتوزيع آدم حسين.

وعلق الجمهور قائلًا: "شاهيناز كلها حلاوة وجمال وصوت واداء من القلب".

ويقول مطلع الأغنية:
أنا كنت حلفت ما حنيش ثاني شوقي ليك كسر حلفاني
آه ياني من اللي هيجرى لي أنا
قلبي يبيع فيّ ويشتري أصله بعيد عنك مفتري
وفي بعدك بيمسك فيّ أنا
أنا ما فيش مني حبيبي سلم لي لأدخل قلبك على غافلة
هو ده اللي عندي هتيجي هنا جنبي بذوق كده أو بالعافية
أيوة هو بقى قلبك إبتدا يعرف إنه ملوش غير قلبي
هي دي الحالة اللي جات لي أنا كنت أفتكرها يومين وتعدي


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