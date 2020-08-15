تعليق ناري من عمرو أديب بعد هزيمة برشلونة بثمانية أهداف

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:59 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
الفجر
قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على الهزيمة التي تلقاها نادي برشلونة، مساء الجمعة، أمام بايرن ميونخ، بثمانية أهداف مقابل هدفين، إن "الأسماء لا تساوي شيئا بلا مجهود".

وكتب "أديب"، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بايرن ميونخ أعطى للدنيا كلها درس اليوم: اعمل شغلك على أكمل وجه ولآخر لحظة ولا سقف للإنجاز أو الطموح، والنجاح ليس له حد والمجهود لا يتوقف طالما كان هناك فرصه لتحقيق المزيد".

وتابع الإعلامي: "أما درس برشلونه واضح: الأسماء لا تساوي شيئا بلا مجهود أو عرق أو تصميم". معقبا: "بجد اتعلمنا واستمتعنا".

هذا، وودع نادي برشلونة بطولة دوري أبطال أوروبا علي يد نادي بايرن ميونيخ الألماني، بعد أن فاز الأخير بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات دور ربع النهائي من الشامبيونزليج .

ووفقاً لشبكة "سكاي سبورت" فإن نادي برشلونة قد قرر إقالة مدربه كيكي سيتين عن القيادة الفنية للفريق بعد الهزيمة المذلة أمام العملاق البافاري.

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