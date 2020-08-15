مسؤول أمريكي يهاجم فرنسا وبريطانيا وألمانيا بسبب إيران

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:50 ص
روبرت أوبراين
روبرت أوبراين
الفجر
انتقد مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، رفض باريس وبرلين ولندن تمديد حظر السلاح على إيران.

وحسب قناة العربية، فقد قال "أوبراين"، إن عدم دعم فرنسا وبريطانيا وألمانيا للمشروع مخيب للآمال.

رفض مجلس الأمن، مشروع قرار أمريكي، لتمديد حظر الأسلحة على إيران، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن رفض قرارا معقولا بتمديد حظر السلاح المفروض منذ 13 عاما على إيران، ومهد الطريق أمام الدولة الرائدة في العالم لرعاية الإرهاب بشراء وبيع الأسلحة التقليدية دون قيود محددة من الأمم المتحدة، والتي فرضت لأول مرة منذ أكثر من عقد.

ووصف "بومبيو"، هذا الأمر بأنه "أمر لا يغتفر".

وأشار، إلى أن مجلس الأمن تجاهل مطالب دول الشرق الأوسط وأميركا ستصحح الخطأ، ومكّن أكبر دولة راعية للإرهاب من شراء الأسلحة الفتاكة.

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