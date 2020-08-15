طبيب: "نحتاج إلى مليارات اللقاحات لإنقاذ البشرية من كورونا

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:51 ص
كورونا
كورونا
أمنية فوزي


كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام المناعة والباطنة بجامعة عين شمس، الفرق بين لقاح كورونا وعلاج كورونا، قائلًا إن اللقاح يحمي الأصحاء من فيروس كورونا، ولكن المريض يحتاج إلى علاج، لافتًا إلى أن علاج كورونا سيمر بعدة مراحل أيضًا مثل اللقاح.

وتابع "عقبة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "نحتاج إلى مليارات اللقاحات من لقاحات فيروس كورونا لإنقاذ البشرية".

وأشار إلى أنه سيكون هناك أولويات بالنسبة لاستخدام اللقاحات، متابعًا: "الأولوية ستكون لخط المواجهة الأول للدفاع عن كورونا وهم الأطباء"، مؤكدًا أن فيروس كورونا يهدد البشرية كلها، وسيتم التعامل مع البشرية كلها على حد السواء.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 968 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 57858 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 96220 حالة من ضمنهم 57858 حالة تم شفاؤها، و5124 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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