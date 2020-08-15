فؤاد المهندس يتصدر تريند جوجل بعد وفاة شويكار

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:16 ص
بوابة الفجر

تصدر اسم عملاق الكوميديا الراحل فؤاد المهندس، تريند جوجل بعد وفاة زوجته السابقة الفنامة شويكار بالأمس.

وجاء تصدر المهندس، بعد عمليات البحث المكثفة التي أجراها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الثنائي الراحل الذي ارتبط اسمهما واقترن لسنوات طويلة.

يذكر أن الفنانة الكبيرة شويكار، رحلت بعد صراع مع المرض لفترة وجيزة، حيث أصيبت بانفجار في المرارة نقلت على أثره لمستشفى الكاتب، ثم تم نقلها إلى مستشفى الصفا، حيث وافتها المنية بداخله عن عمر ناهز 82 عامًا.

وتحددت جنازتها اليوم السبت عقب صلاة الظهر وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.



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