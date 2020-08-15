أستاذ بجامعة نيويورك: 135 لقاحًا لكورونا في العالم حتى الآن (فيديو)

قال الدكتور هاني عياش، الأستاذ بجامعة نيويورك، إن هناك 135 لقاحًا لكورونا يجري تجربتهم حتى الآن في العالم.





وأضاف "عياش"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن أول لقاح لفيروس كورونا سيكون في نهاية العام الجاري أو بداية 2021.





وأشار الأستاذ بجامعة نيويورك، إلى أن تصنيع اللقاح أصبح سياسيًا وليس علميًا، معلقًا: "نحن الآن في حرب اللقاحات، وأصبحت حرب اقتصادية بين أمريكا وروسيا وعدة دول".



