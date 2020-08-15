أستاذ بجامعة نيويورك يكشف أسباب انتكاسة كورونا في بعض الدول (فيديو)

قال الدكتور هاني عياش، الأستاذ بجامعة نيويورك، إن أي ارتفاع أو انخفاض في أعداد إصابات فيروس كورونا يظهر نتائجه في فترة من 6 إلى 10 أسابيع من السلوك الخاطئ.





وأضاف "عياش"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن انتكاسات فيروس كورونا في بعض الدول جاءت نتيجة لعادات المواطنين الخاطئة.





وأشار الأستاذ بجامعة نيويورك، إلى أن الموجة الثانية من فيروس كورونا ستكون خطيرة إذا حدثت بإحدى الدول لأنها سيصاحبها الأنفلونزا.



