الزمالك ردا على الأهلي: نحن أول من عرضنا فكرة تأجير الملاعب بحق انتفاع
السبت 15/أغسطس/2020 - 02:07 ص
رامي بيشاي
قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن فكرة تأجير الملاعب بحق انتفاع للملاعب والاستادات فكرة جيدة، وكنت أول من عرضتها على شركة بريزنتيشن قبل سنوات ماضية.
وأضاف أحمد مرتضى خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" بيراميدز أول من قام بتأجير ملعب بحق انتفاع في الموسم الماضي ولكن لم تُسلط عليه الأضواء".
وأشار عضو مجلس إدارة الزمالك إلى أن تأجير الأندية للملاعب تمنح إدارات تلك الأندية فرصة لكسب اللقطة وعمل "الشو".
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