الزمالك ردا على الأهلي: نحن أول من عرضنا فكرة ‏تأجير الملاعب بحق انتفاع

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:07 ص
احمد مرتضى منصور
احمد مرتضى منصور
رامي بيشاي
قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن فكرة ‏تأجير الملاعب بحق انتفاع للملاعب والاستادات فكرة جيدة، وكنت أول ‏من عرضتها على شركة بريزنتيشن قبل سنوات ماضية.‏

وأضاف أحمد مرتضى خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه ‏أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" بيراميدز أول من قام بتأجير ملعب ‏بحق انتفاع في الموسم الماضي ولكن لم تُسلط عليه الأضواء".‏

وأشار عضو مجلس إدارة الزمالك إلى أن تأجير الأندية للملاعب تمنح ‏إدارات تلك الأندية فرصة لكسب اللقطة وعمل "الشو".‏



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