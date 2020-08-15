طبيب يصدم الجميع بشأن العدد المطلوب من لقاحات كورونا (فيديو)

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام المناعة والباطنة بجامعة عين شمس، إن اللقاح يحمي الأصحاء من فيروس كورونا، ولكن المريض يحتاج إلى علاج، لافتًا إلى أن علاج كورونا سيمر بعدة مراحل أيضًا مثل اللقاح.





وتابع "عقبة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء الجمعة: "نحتاج إلى مليارات اللقاحات من لقاحات فيروس كورونا لإنقاذ البشرية".





وأشار إلى أنه سيكون هناك أولويات بالنسبة لاستخدام اللقاحات، متابعًا: "الأولوية ستكون لخط المواجهة الأول للدفاع عن كورونا وهم الأطباء"، مؤكدًا أن فيروس كورونا يهدد البشرية كلها، وسيتم التعامل مع البشرية كلها على حد السواء.



